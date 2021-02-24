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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DAEŞ’in silahlı faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen şahıs gözaltına alındı

DAEŞ’in silahlı faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Polislerden görüntü

Polis Bild Akalan Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

-Zırhlı araçlardan görüntü
-İkametten görüntü
-Şahsın dışarıya çıkarılması
-Şahsın emniyete getirilmesi
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman'da, terör örgütü DAEŞ’in silahlı faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, özel harekat polislerinin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, terör örgütü DAEŞ’in silahlı faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen F.U. isimli şahsın Adıyaman Kalesi civarında bulunan ikametine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyon kapsamında F.U. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(CK-
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