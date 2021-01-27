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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DAEŞ'e büyük darbe

DAEŞ'e büyük darbe

operasyondan görüntü

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

Akalan Yakalama Kararı İstihbarat 


- Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından DAEŞ Terör örgütüile irtibatlı olduğu ve örgüte finans sağladığı değerlendilren 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Şüphelilerden 126'sı yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca ortaklaşa düzenlenen operasyonda, DEAŞ Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu ve örgüte finans sağladığı değerlendirilen 148 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 58 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 126 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapaılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi. Ekipler kalan 22 şüphelinin yakalama çalışmasını sürdürüyor. (TS-
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