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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dadaş cağ kebabı özledi

Dadaş cağ kebabı özledi

cağ kebabı detay

Allah Yemen 

-röp

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da uzun bir aradan sonra restaurantların açılması ile birlikte Erzurumlular pandemi döneminde hasret kaldığı cağ kebabına kavuştu. Normalleşme süreciyle birlikte lokantaların açılması ile birlikte Erzurum’da cağ kebabı işletmelerinde yoğunluk yaşandı. Lokantaların açılmasıyla birlikte cağ kebabına hasret kalan Erzurumlular uzun bir aranın ardından ocak başında cağ kebabı yemenin keyfini yaşadı. Cağ kebabını özlediklerini dile getiren vatandaşlar, “Müthiş bir lezzet bu damak zevkine uzun süredir hasret kalmıştık. İnşallah normalleşme süreci hep böyle devam eder” dediler. Cağ kebabı ustaları ise Erzurum’da yapılan cağ kebabının başka yerde yapılamayacağını belirterek, müşterilerini cağ kebabı yemeye davet ettiler. (ŞG-AT)
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