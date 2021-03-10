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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
D100 Karayolunda cip ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

D100 Karayolunda cip ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Olay yeri detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralının sedye ile ambulansa götürülüşü
-Vatandaş Kenan Esenboğa röportaj
-Vatandaş cep telefon görüntüsü

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesi D100 Karayolu’nda cip ile kamyonun çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı. Kaza, Akyazı ilçesi D100 Karayolu Akyazı sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı sapağından Hendek istikametine dönmekte olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip ile Adapazarı istikametinden Hendek istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası neticesinde araçların sürücüleri ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anında sesler duyduğunu belirten Kenan Esenboğa isimli vatandaş ise o anları anlattı. Kazayı gördüğünü belirterek o anları anlatan Kenan Esenboğa, “Çok şiddetli bir ses oldu ve hemen buraya koştuk. Beyaz aracın Akyazı’dan çıkıp Hendek tarafına döndüğünü söylediler. O esnada da Adapazarı istikametinden Hendek istikametine seyir halinde olan bir kamyonla ışıkta çarpışıyorlar sonra kaza meydana geliyor. Yaralı vardı ona yardım etmeye çalıştık ama hemen ambulans olay yerine gelip yarılıyı çıkartıp götürdü” dedi.

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