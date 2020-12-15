- D100’de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

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( KOCAELİ )- 2 minibüs, hafriyat kamyonu tır ve hafif ticari araç birbirine girdi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 5 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 SN 007 plakalı hafriyat kamyonu, yavaşlayan 41 NT 922 plakalı midibüse arkadan çarptı. Aynı istikametten seyir halinde olan 41PN 003 plakalı Wolsgwagen marka hafif ticari araç, 06 BVA 096 plakalı tır ve 41 P 4315 plakalı midibüs de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik felç oldu Kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu. Yolun trafiğe açılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (MK-GY



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