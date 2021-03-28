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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
D100’de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı

D100’de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı

-Otomobillerden görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

--Ekiplerden görüntüler
--Yanan otomobilin çekici ile kaldırılması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, aynı istikametteki bir otomobile daha sıçradı. Otomobillerdeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Karabaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Muhammet Altıntaş idaresindeki 41 F8626 plakalı otomobil yolda bulunan denetim noktasında oluşan trafik sebebi ile yavaşladı. Bu sırada otomobilin motor kısmı bir anda alevlere teslim oldu. Çıkan yangın, otomobilin arkasında seyir halinde olan İbrahim Pankaduz yönetimindeki 34 PA 9236 plakalı otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından otomobillerdeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile otomobiller kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (MK-
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