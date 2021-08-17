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D100’de tırla çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
D100’de tırla çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

D100’de tırla çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

- YARALI SÜRÜCÜYE İLK MÜDAHALE

İlk Müdahale Jandarma Bild Dinlenme Tesisi 

-- YARALININ AMBULANSA TAŞINMASI
-- KAZA YAPAN ARAÇ
-- EKİPLERİN ÇALIŞMASI

( BOLU )- Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan tırı bulmak için çalışma başlattı BOLU

- Bolu’da, D100 Karayolu’nda seyir halindeyken dinlenme tesisinden çıkan tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan tır sürücünü bulmak için çalışma başlattı. Kaza, saat 01.30 sıralarında D100 Karayolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 14 ABF 068 plakalı otomobil, karayolu üzerindeki dinlenme tesisinden D100 Karayolu’na giren tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mustafa K.’nin kullandığı otomobil takla atarak hurdaya döndü. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mustafa K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mustafa K., itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçtı Kazaya karıştığı iddia edilen tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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