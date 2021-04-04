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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
D100’de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu

D100’de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu

-Denetim noktasından görüntüler

Polis Polis Ekipleri Trol 

--Ekiplerin kontrollerinden görüntüler
--Araçlardan görüntüler
--Yolda oluşan yoğunluktan görüntü
--Detay

( KOCAELİ )- Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında araçları tek tek durduruyor KOCAELİ

- Kocaeli’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, polis ekipleri tarafından D100 Karayolu’nda yapılan korona virüs denetimleri sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu. Kocaeli’de korona virüs denetimleri kent genelinde sürdürülüyor. Hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, kent genelinde polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlar ekipler tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda polis ekipleri tarafından D100 Karayolu üzerinde de denetim yapılıyor. Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak, vatandaşların sokağa çıkma izin belgeleri kontrol ediliyor. D100 Karayolu İzmit geçişinde bulunan denetim noktalarında yapılan kontrollerde yoğunluk oluşturdu. Denetimler sebebi ile D100 Karayolu’nda seyir halinde olan araçlar uzun araç kuyruğu oluşturdu.
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