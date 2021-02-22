- D100’de halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı

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( KOCAELİ )- Halk otobüsünde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu’nda özel halk otobüsünün tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Halk otobüsünde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Emekevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Selahattin G. idaresinde 41 NJ 136 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette yavaşlayan Erhan Tabar yönetimindeki 03 LB 282 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, aynı araçta bulunan 5 yolcu da yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüste sıkışan sürücü Selahattin G.’yi sıkıştığı yerden kurtardı. Daha sonra yaralı otobüs sürücüsü Selahattin G. otobüsün camından sedyeyle çıkartıldı. İlk müdahaleleri ambulanslarda yapılan Selahattin G. ve ismi öğrenilemeyen 5 yolcu, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kullanılmaz hale gelen otobüs çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MK-



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