Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
D100’de damperi açılan tırın dorsesi üst geçide çarptı

D100’de damperi açılan tırın dorsesi üst geçide çarptı

-Tırdan görüntüler

Polis Polis Ekipleri 

--Üst geçitten görüntüler
--Tır sürücüsü ile röportaj
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde damperi açılan tırın dorsesi yaya üst geçidine çarptı. Kazadan tır sürücüsü burnu bile kanamadan kurtulurken, dorse kullanılmaz hale geldi. Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Kirazlıyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ercan Akbulut idaresindeki 01 RL 953 plakalı tırın dorsesinin damperi kendiliğinden açılmaya başladı.
Damperi açılan dorse, yol üzerinde bulunan yaya üst geçidine çarptı. Kazadan tır sürücüsü Ercan Akbulut burnu bile kanamadan kurtulurken, tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi. Tır sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Kaza anını anlatan tır sürücüsü Akbulut, şiddetli bir ses duyunca damperin açıldığını fark ettiğini söyleyerek, “Teknik bir hatadan dolayı açılmış. Sesi duyunca kaza yaptığımı anladım. Daha sonra polis ekiplerini aradım. Kimsede çok şükür bir şey yok” dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı