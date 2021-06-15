D-650 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

-Jandarma çalışmaları detay

-Kullanılamaz hale gelen araçlardan detay

-Aracın bulunduğu yerden çekilmesi

-Yolun Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenmesi



( SAKARYA ) -- Çarpışmanın etkisi ile 50 metre savrulan araç içerisindeki 3 kişi yaralandı SAKARYA



- Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaklaşık 50 metre savrulan araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Adapazarı-Karasu D-650 karayolu Karasu ilçesi Karapınar sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıçayı istikametinden anayola çıkış yapmak isteyen H.L. idaresindeki 34 GK 2476 plakalı Citroen marka otomobil ile Karasu’dan Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan N.İ. idaresindeki 54 YC 940 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile N.İ. idaresindeki 54 YC 940 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonrasında savrulan otomobilin sürücüsü N.İ. ile aynı araç içerisinde bulunan H.İ. ve H.L. yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar bulundukları yerden çekici yardımı ile kaldırılırken, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ise yol temizleme çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (BCT-

