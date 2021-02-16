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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
D-650’de 2 tır çarpıştı, yol ulaşıma kapandı

D-650’de 2 tır çarpıştı, yol ulaşıma kapandı

Kaza bölgesinden detaylar

Hastane Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Araçlardan detaylar
-Trafik detay

( SAKARYA ) -- Sakarya’da yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi SAKARYA

- Sakarya-Bilecik D650 karayolunda 2 tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, bölgede aksayan trafiğin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Kaza, Sakarya - Bilecik D650 Karayolu Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 11 DP 614 ve 07 ACV 022 plakalı iki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 07 ACV 022 plakalı tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile D650 karayolu Adapazarı istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Adapazarı istikametinin ulaşıma açılması için çalışmalar sürerken, Bilecik istikametinde ise trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (BCT-
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