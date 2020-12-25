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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
D-100 karayolundaki bir garip merdiven kaldırıldı

D-100 karayolundaki bir garip merdiven kaldırıldı

Drone görüntüsü

-D-100 karayolu
-Kaldırılan merdiven
-araçlar

( İSTANBUL -DRONE)- İHA’nın yaptığı haber ses getirdi, o merdiven kaldırıldı İSTANBUL

- İstanbul'un ulaşımının ana damarlardan biri olan D-100 karayolundaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürmüştü. O merdiven yetkililer tarafından kaldırıldı. Kadıköy'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 karayolu üzerinde bulunan Göztepe köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürmüştü. Sosyal medyada gündem olmuş, merdivenin neden orada olduğu konuşulmuştu. İHA’nın haber yaptığı ve gündeme getirdiği merdiven yetkililer tarafından kaldırıldı. Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdivenin kaldırıldığı D-100 karayolu havadan görüntülendi.
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