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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
D-100 Karayolunda korkutan yangın

D-100 Karayolunda korkutan yangın

Yangından görüntü

Polis Bild Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-Vatandaşların söndürme çalışmaları
-Ekiplerden detay

( İSTANBUL )- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı İSTANBUL

- D-100 Karayolu Selimpaşa Gece Pazarı Mevkiinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Alevlere teslim olan otomobil çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle yaptığı müdahale sonrasında söndürüldü. Yangın, D-100 Karayolu Silivri Selimpaşa Gece Pazarı Mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan otomobilin motor kısmında bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları gören sürücü, aracı kenara çekerek kendini aşağıya atıp yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın motor kısmını kapladı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yol üzerindeki diğer sürücülerinin yangın tüpüyle yaptığı müdahale sonrasında söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç üzerinde soğutma çalışması yaparken, araçta maddi hasar oluştu. (MB-
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