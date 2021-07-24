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D-100 Karayolu bayram dönüşü trafik yoğunluğu başladı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
D-100 Karayolu bayram dönüşü trafik yoğunluğu başladı

D-100 Karayolu bayram dönüşü trafik yoğunluğu başladı

D-100 karayolu Osmancık geçişindeki araç yoğunluğundan görüntü

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Trafik Müdürlüğü Güzergah Tedbirler Trafik Yoğunluğu Araç Konvoyu 


- Karadeniz Bölgesi'ni İstanbul'a bağlayan D-100 Karayolu'nda bayram sonrası dönüş yoğunluğu başladı.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar D-100 Karayolu Osmancık geçişinde ktilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yoluna çıkması ile, D-100 Karayolu Osmancık geçişi İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kurban bayramı tatilini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşüyle, D-100 Karayolu Osmancık kesimi İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kilometrelerce uzayan araç konvoyu nedeniyle de trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaş, memleketlerinden ve tatil bölgelerinden geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Öğlen saatlerinden itibaren başlayan araç trafiği her geçen dakika artıyor. Geri dönüş yolunda vatandaşlar D-100 Karayolu Osmancık geçişinde kilometrelerce konvoy oluşturuyorlar. Artan araç trafiği ve ilçe geçişinde yer alan EDS sistemi nedeniyle durma noktasına gelen trafikte ilerleyemeyen araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve bölge trafik müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde çeşitli tedbirler alarak araç trafiğinin yoğun olduğu geçiş kavşaklarında trafik akışını hızlandırmaya çalışıyorlar.
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