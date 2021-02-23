D-100 de ortalık savaş alanına döndü

-- Yaralının ambulansa alınması

-- Kaza yapan araçlardan görüntü



( KOCAELİ )- D100 ‘de 2 hafif ticari araç çarpıştı; 1’i ağır 2 yaralı- Gözüne güneş alan sürücü aracın kontrolünü kaybedince kaza yaptı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda istikametinde tünelden çıkarken gözünün karardığnı söyleyen sürücü, önündeki hafif ticari araca çarptı. Kaza, 16.30 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 istanbul istikameti Körfez geçişinde seyir halinde olan Tekin K. idaresinde 34 NL 5584 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, seyir halinde kontrolden çıkarak Osman A. idaresindeki 54 ZZ 463 plakalı FİAT marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak hurdaya dönen araçlarda bulunan 2 sürücü yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Tekin K. Ve Osman A., ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Osman A.’nın durumun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan Tekin K.’nın seyir halinde ilerlediği sırada tünel içinden çıkarken gözüne güneş alması sonucu aracının kontrolünü kaybettiği ve önündeki diğer araca çarptığı öğrenildi. Kazada bir süreliğine kontrollü olarak sağlanan D-100 Karayolu İstanbul istikametindeki trafik, araçların kaldırılması sonucu normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (GY-



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