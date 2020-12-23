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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
D-100’de 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı

D-100’de 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Ticari Taksi Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Ekiplerin çalışmasından görüntü
--Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda 5 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze İlçesi D-100 Karayolu Beylikbağı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Çağrı K. idaresindeki 34 DLS 230 plakalı Fiat marka otomobil, İlhan D. yönetimindeki 34 PC 4020 plakalı Skoda marka otomobil, Oğuzhan P. idaresindeki 41 T 3162 plakalı Fiat marka ticari taksi, Seyfettin Y. idaresindeki 34 TAY 13 plakalı Hyundai marka ticari taksi ve Muhsin Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, trafiğin aniden yavaşlaması sebebi ile çarpıştı. Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan Ercan Y. yaralandı. Kazayı görenler, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MU-MK-
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