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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
D-100’de 2 kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

D-100’de 2 kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Yaralılardan görüntü

İlk Müdahale Sebze Yüklü Kamyon Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Kazaya karışan araçlardan görüntü

( KOCAELİ )- Araçlarda sıkışan 3’ü ağır 5 kişi yaralandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sebze yüklü kamyon ile nakliyat kamyonetine çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan C.A. idaresindeki 34 AER 297 plakalı sebze yüklü kamyon, aynı istikamette seyreden S.Y. yönetimindeki 34 LT 1342 plakalı nakliye kamyonetiyle çarpıştı. Kaza sonrasında 5 kişi araçlarda sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kamyonlarda sıkışan vatandaşları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan C.A., S.Y. ve isimleri öğrenilemeyen diğer yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalesi olay yârinde yapılan yaralılar, daha sonra sedyeyle ambulanslara alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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