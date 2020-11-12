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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çuval yüklü kamyonetin TEM'de tehlikeli yolculuğu kamerada

Çuval yüklü kamyonetin TEM'de tehlikeli yolculuğu kamerada

Görüntü tünelde

Kamera Cep Telefonu 

-Çuvallarla yüklü kamyonetin trafikte seyretmesi

( İSTANBUL -ÖZELl) İSTANBUL

- Çekmeköy TEM otoyolunda çuvallarla dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. TEM Otoyolu Çekmeköy mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki bir kamyonet görenleri şaşkına çevirdi. Kasaya yüklenerek metrelerce yüksekliğe ulaşan çuvalların şans eseri yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Hiçbir güvenlik tedbiri almadan çuvalları üst üste yükleyerek trafikte seyreden araç sürücüsünün araçları sollayıp sürekli şerit değiştirerek yoluna devam etmesi ise pes dedirtti. Öte yandan, çuvallarla yüklü kamyonetin trafikte seyrettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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