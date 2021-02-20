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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çürümüş meyvelerin meyve suyu olduğu iddia edildi

Çürümüş meyvelerin meyve suyu olduğu iddia edildi

Meyvelerin meyve tesisinde kepçeyle taşınması

( ADANA ) Çürümüş meyvelerden meyve suyu yapıldığı iddiası ADANA

Sosyal Medya 


- Sosyal medyada Adana’da çekildiği iddia edilerek paylaşılan bir videoda çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı görüldü.
Popüler bir sosyal medya uygulamasında yayınlanan süt banyosu ve dönerle dans videolarının ardından şimdi de çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı video yüklendi.Adana’da çekildiği belirtilen videoda, meyve suyu yapan bir firmanın, meyveleri sokak ortasına döktüğü görüldü.
Çoğu çürümüş olan meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen videoya, kullanıcı, "Meyve suyu içmeyin" uyarısını da ekledi.
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