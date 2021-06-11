Cüneyt Arkın'dan Millilere destek!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabı üzerinden 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na videolu destek mesajı yayımladı.
Cüneyt Arkın paylaşımında, 'Bre yiğitlerim Bizim Çocuklar... Kahraman savaşçıların çocuklarısınız sizler, onların savaşçı ruhu yüreklerinizde yaşamaktadır. Size bu ruh güç verir... Yenin, aşın, yenin, kazanın, kazanın bizim çocuklar.' ifadelerini kullandı.
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