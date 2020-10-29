Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhuriyetin 97. yılı tedbirler eşliğinde kutlandı

Cumhuriyetin 97. yılı tedbirler eşliğinde kutlandı

Bando takımından görüntü

Yarış Saygı Duruşu İstiklal Marşı Beraberlik Kompozisyon 

-Protokolden görüntü
-Saygı duruşu ve İstiklal marşından görüntü
-Tebrikat töreninden görüntü
-Şiir okunmasından görüntü
-Vali Ali Fuat Atik açıklamasından görüntü
-Sporcu gençlere hediyelerinin takdim edilmesinden görüntü
-Hatıra fotoğrafı çektirilmesinden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yılı kutlamaları korona virüs nedeniyle tedbirler eşliğinde kutlandı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yılı kutlamaları, Denizli Valiliği önünde başladı.
Kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı.
Vali Ali Fuat Aksoy, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven’in tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile okullar arasında gerçekleştirilen resim, şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. korona virüs salgını sebebiyle maske ve sosyal mesafe kuralları göz önüne alınarak kutlamalar gerçekleştirildiKutlama töreninde konuşan Vali Atik, Cumhuriyet’in önemine vurgu yaparak, geçmişten alınan güç ile ezelden ebediyete büyük umut ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içinde yürüdüklerini belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu tören boyunca marşlar çaldı.Kutlamalara milletvekilleri ile protokol üyeleri de katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Şehit Emniyet Müdürüne Uğurlama TöreniŞehit Emniyet Müdürüne Uğurlama Töreni
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı