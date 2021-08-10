Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: “Anadolu”

-Ele geçirilenler



( ANKARA ) ANKARA



- 30 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen 'Anadolu' adı verilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 92 zanlıdan 76'sı yakalandı. Operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespitler ışığında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana KOM Şube Müdürlüğünce, 10 Ağustos 2021 tarihinde eş zamanlı olarak Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı olan “Anadolu” kod adlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütü tarafından ülkemize ait tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasına ilişkin yapılan yakalamalarda; Hırvatistan’da 2 bin 963 adet, Sırbistan’da bin adet, Bulgaristan’da 133 adet ve Türkiye’de de 26 adet tarihi eser ele geçirildi. Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu KOM Daire Başkanlığınca müzayede evlerine ait binlerce kataloğun incelenmesi sonucunda ülkemize ait kaçırılan tarihi eserler belirlendi. Yurtiçi ile yurt dışında yapılan yakalamalarda ele geçirilen ve müzayede evlerinin kataloglarında belirlenen tarihi eserlere yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde eserlerin ülkemize ait Anadolu kökenli eserler olduğu tespit edildi.

