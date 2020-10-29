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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıl dönümü KKTC’de kutlandı

- Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıl dönümü KKTC’de kutlandı

Törenden detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Saygı Duruşu Siyasi Partiler Medeniyetler Siyasi Parti Uluslararası 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.
Protokol sırasına göre çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk, Yüce Türk ulusunun çağdaş geleceği için yaktığımız ilk ışık bugün 97 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini birlikte attığınız Anadolu’nun fedakar halkı gibi KKTC halkı da bugün kurduğunuz bu değerin minneti içerisindedir. Tıpkı sizin gibi bizler de varlığımızın ve özgürlüğümüzün yılmaz bekçileri olarak görev yapmaktayız. Ulusumuzun yaktığınız ışığın aydınlattığı yolda ilerlemesi için çalışıyoruz. Kurduğunuz Cumhuriyet ve KKTC bu kutsal yolda geleceğe birlikte yürüyor. Kurduğunuz temellere bağlı kalarak Nazım Hikmet’in yazdığı şiirinde ‘nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel günlere inanıyordu’ deyişi gibi bizler de, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına doğru ilerlerken daha da güzel günlere inanıyor, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ile anıyor aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.” Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de şunları kaydetti: “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde ülkemizin KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum Türkiye Cumhuriyetini dünyamızın zorlu sınamalarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinden bir an olsun sapmadan yaşatmaya devam etmekteyiz. Bu asil yolculukta, ülkemize ve cumhuriyetimize yönelik her türlü tehdit ve karalamaya karşı, güçlü ve azimli duruşumuzu sürdürüyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı ile adaletin uluslararası alanda da sağlanması için çalışıyor, ulusal birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Cumhuriyetin gerek tarihi gerek günümüz için taşıdığı anlam ve önemi bilen Türk gençliği ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ulusal mirasımızı ilke ve inkılaplarınızın ışığında aydınlık yarınlara taşıyacağına inanıyorum. Cumhuriyetimizin önemini daha da idrak ettiğimiz bu onurlu ve anlamlı günde vatanımız uğruna verdikleri mücadelede canlarını feda etmekten korkmayan tüm kahraman askerlerimiz ile gazilerimizi saygıyla selamlıyor, aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”
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