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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Cumhuriyet Bayramı kutlamaları anıta çelenk sunumu ile başladı

- Cumhuriyet Bayramı kutlamaları anıta çelenk sunumu ile başladı

Törenden detay

Saygı Duruşu Fedakarlık Medeniyetler Hamdolsun Kahramanlık 

-Çelenk sunumu
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Anıt şeref defterinin imzalanması ve Vali Yardımcısı İbrahim Avcı'nın konuşması
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları Samsun’da bugün itibariyle başladı.
Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Garnizon Komutanlığı çelenkleri Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı tarafından Atatürk Anıtı’na sunuldu. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, şeref defterinin imzalanması ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu esnada protokolün yanı sıra çevrede bulunan vatandaşlar, esnaflar ve lokantalarda bulunan müşteriler de ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundular. Şeref defterini imzaladıktan sonra konuşan İbrahim Avcı, “Aziz Atatürk, bugün tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen liderliğiniz altında yürütülen destansı bir mücadelenin zafer meyvesi olan Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlamak üzere milletçe huzurunuzdayız. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti kahramanlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, hamdolsun tıpkı 97 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Cumhuriyet ile yönünü belirleyen ve muhasır medeniyetler seviyesini aşmak için büyük çaba gösteren Türkiye yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek ve gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. Bugünlere nasıl gelindiğini unutmadan, Türkiye Cumhuriyeti için, aydınlık yarınlar için hep birlikte çalışacağız. Devletimizin beka mücadelesinde gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun” dedi.
Tören, Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çekiminin ardından sonlandı. Törene ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, askeri ve protokol üyeleri katıldı.
(ED-SLH-
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