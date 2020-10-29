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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı başladı

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın seslenişi

Yarış Saygı Duruşu Sayılar 

-Valinin yarışı başlatması
-Selamlaması
-Yelkenliler
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, İstanbul Boğazı'nda başladı.
61 yat ve 650 sporcunun katıldığı yarış 4 gün sürecek. İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı düzenlendi.
Organizasyon saygı duruşu ile başlarken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik teknesinden sahilde bulunan vatandaşları selamladı. Dolmabahçe Sarayı Önünden başlayan yarışın stadını vali Yerlikaya verdi. Yelkenli filosu sonrasında İstanbul Boğazı'nda sınıflarına göre değişen tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yarıştı. Dolmabahçe Sarayı önünden başlayan ve Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'dan 61 yat ve 650 sporcunun katıldığı yarış 4 gün sürecek. Organizasyonda toplam 5 yarış gerçekleşecek. Yatlar İstanbul Boğazında sınıflara göre değişecek tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yarışılacak.
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