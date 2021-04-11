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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 26 sivilin hayatını kaybettiği Gence'de

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 26 sivilin hayatını kaybettiği Gence'de

Altun’un Gence ziyaretinden görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

Aliyev İletişim Toplantı Başkent Saldırı 


- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan ordusunun füzeli saldırısı sonucu 26 sivilin hayatını kaybettiği Gence şehrini ziyaret etti. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurları 3’üncü Toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da toplantıya katıldı.
Toplantının ardından beraberinde Türk Konseyi’ne üye ülkelerin temsilcileri ile Ağdam şehrini ziyaret eden Altun daha sonra, Ermenistan ordusu tarafından füzeli saldırılara maruz kalan ve 26 sivilin hayatını kaybettiği Gence şehrini ziyaret etti. Altun ve Türk Konseyi’ne üye ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Kazakistan Bilgi ve Sosyal Gelişim Bakan Yardımcısı Askhat Oralov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Kairat İmanaliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Enformasyon ve Kitlesel İletişim Ajansı Başkanı Asadjon Hodjayev’in de katıldığı gezide, Gence’de füzenin düştüğü alan ziyaret edildi. Katılımcılar, Ermenistan’ın füzeli saldırısı sonucu harabeye dönen sivil yerleşim alanında hayatını kaybedenleri andı. Saldırıda hayatını kaybedenler için karanfil bırakan Altun, yetkililerle görüşerek kent hakkında bilgi aldı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren savaşta Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’yi hedef almıştı. Balistik füzeyle yapılan saldırılarda 26 sivil hayatını kaybetmişti.
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