Cumhurbaşkanlığı Dijital Tırı'nın 6'ncı durağı Aydın oldu

-Cumhurbaşkanlığı Dijital Tır ziyaretçilerin tırı ziyaretleri

-Tırı ziyaret eden vatandaş röp.

-Genel görüntüler



( AYDIN ) AYDIN



- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı Dijital Tır projesini hayata geçirirken, tırın 6'ıncı durağı Aydın oldu.Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış Dijital Tır 52 ili ziyaret edecek. İlk olarak Edirne’de vatandaşları ağırlamaya başlayan Dijital Tır'ın 6'ıncı durağı ise Aydın oldu. Aydın'ın Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda 12.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan tır 26 Mart Cuma günü akşamı Aydın'dan ayrılacak.Salgın tedbirlerinin uygulandığı Dijital Tır’a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte ziyaretçilerin ateşleri ve vücut değerleri ölçülüyor. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital Tır’da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Dijital Tır’ın içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor.Özel olarak üretilen Harekete Duyarlı Ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye’nin milli gururu İnsansız Hava Aracı



ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor. Yeşil Perde Deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.3 Boyutlu Sanal Kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemimiz olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor.



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