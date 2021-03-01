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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e beraat

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e beraat

Açıklama

Televizyon Televizyon Programı Düşünce Özgürlüğü Mahkeme Heyeti 

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı davada ayrı ayrı beraat kararı verildi.
Bir televizyon programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapsi istenen sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, duruşmalardan vareste tutuklan sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Gökhan Arslanoğlu, “Şikayetimiz devam etmektedir” diyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Metin Akpınar’ın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar, “Müvekkilimin üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığından beraatini talep ediyoruz” dedi.
Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen ise söz alarak, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Akpınar ve Gezen hakkında beraat kararı Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun maddi unsurlarının somut olayda gerçekleşmemesi gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verdi. Duruşma sonrasında açıklama yapan Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen, “İki efsane mizah ustası Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in beraatlerine karar verildi.
Aslında biz burada hiç olmamalıydık, bu dava hiç açılmamalıydı” dedi.
Metin Akpınar’ın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar ise, “Alınan karar son derece önemlidir. Türkiye’deki düşünce özgürlüğü yönünden önemlidir. Bu karar, gelecekte son derece önemli bir karar niteliğindedir” diye konuştu.

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