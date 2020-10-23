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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yemin töreni için KKTC'de

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yemin töreni için KKTC'de

Oktay'ın inişi

Yemin Töreni General Alabalık Devir Teslim 

-Oktay'ın karşılanması
-Oktay'ın havalimanından çıkışı
-Kıbrıslılardan detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine iştirak etmek üzere Lefkoşa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi. Özel uçakla gelen Fuat Oktay'ı Ercan Havalimanı'nda Ersin Tatar, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Zorlu Topaloğlu ve milletvekilleri karşıladı. Karşılamanın ardından havalimanından çıkış yapan Oktay, dışarıda bekleyen Kıbrıslıları selamladı. Kalabalık grup, "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak" şeklinde slogan attı. Tatar, yemin töreninin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda devir teslim törenine katılacak.
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