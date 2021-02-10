- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu ile bir araya geldi



- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Oktay, basın toplantısının ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya geldi. Meclis Şeref Salonunda yapılan görüşmede, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Meclis Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Erek Çağatay, Oğuzhan Hasipoğlu ve Aytaç Çaluda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, AK Parti Genel Başkan Yrd. Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs Koordinatörü Halil Afşarata hazır bulundu. "Dijital dönüşümün önemi salgın döneminde daha iyi görüldü” Oktay, görüşmede altyapı projeleri ve dijital dönüşüm faaliyetlerini Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de vatandaşlara yansıtmak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dijital dönüşümle özellikle salgın dönemindeki kamu hizmetlerinin ve özel sektörün işlerinin çok daha rahat yürütülmesinde kritik önemde olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Oktay, bu tecrübeyi hükümetin talebi doğrultusunda KKTC ile de paylaşmak istediklerini ifade etti.

Meclis Başkanlığına seçilmesinden dolayı Sennaroğlu’nu bir kez daha tebrik eden ve başarılar dileyen Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve milletin selamlarını iletti. Oktay, “Biz her zaman ifade ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuzda önümüzde duracak hiç kimse yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız da sabah konuşmalarında ifade ettiler, ‘Çılgın Türkler’ diye. Dolayısıyla meclislerimizin iradelerinin, milletin iradesinin bir arada olduğu yapının birlik ve beraberlik içerisinde olması Çılgın Türklerin işini daha da kolaylaştıracaktır” dedi.

“Yapısal dönüşümlerin yapılacağı yer burası” "Özellikle yapmak istediklerimiz arasında yapısal dönüşümler çok önemli” ifadelerini kullanan Oktay, “Bu yapısal dönüşümlerin gerçekleşeceği yer de burasıdır. Sizden bu beklentimizi bir kez daha ifade etmek üzere yine buradayız. Bu yapısal dönüşümle ilgili beklentimiz, asla Türkiye adına bir beklenti değildir. Yapısal dönüşümün yapılmasının veya yapılmamasının Türkiye’ye bir etkisi, bir katkısı veya zararı olmaz. Ama KKTC vatandaşına, iş dünyasına, çalışanına katkısı olur. Olmazsa da zararı büyük olur. Uygulamalarda da bunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “İnşallah Kıbrıs görüşmelerinde de Meclis’in göstereceği irade Sayın Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve Türkiye’nin KKTC ile göstereceği dayanışmayı, birlik ve beraberliği çok daha güçlü kılacaktır. Bu anlamda da Meclisin sesinin daha güçlü, daha dinamik, net bir şekilde çıkıyor olması bizi de mutlu edecektir” dedi.

“Planlanan E-Devlet projesi ile Kuzey Kıbrıs’ın dijital çağı yakalayacağına inanıyorum” Meclis Başkanı Sennaroğlu ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ı ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sennaroğlu, planlanan E-Devlet Projesi ile Kuzey Kıbrıs’ın dijital çağı yakalayacağına inandığını belirterek, "Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde Anavatan Türkiye’nin mali katkısı Kuzey Kıbrıs’ın kendi ayakları üzerinde durması açısından hayati önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye teşekkür Özellikle pandemi döneminde Türkiye’nin sağladığı destekler için de teşekkürlerini ileten Sennaroğlu, bu çalışma ziyareti sırasında ekonomik örgütler platformu ile yapılacak birebir görüşmelerin önemine değinerek, çok zor şartlarda faaliyet gösteren özel sektörün desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.



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