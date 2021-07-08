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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de gençlerle bir araya geldi
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de gençlerle bir araya geldi

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de gençlerle bir araya geldi

-Oktay’ın gençlerle buluşmasından detay görüntüler

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Başkent 


- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Egemen Eşitlik Platformu üyesi gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) temasları kapsamında başkent Lefkoşa’da Egemen Eşitlik Platformu üyesi gençlerle bir araya geldi. Başkentteki Tarihi Büyük Han’da gençler ile buluşan Oktay’ı, gençler ellerinde meşaleler ile karşıladı. Oktay'a gençlerle buluşması sırasında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.
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