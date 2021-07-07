- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de



- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da temaslarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC’ye geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da temaslarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bulunan Ercan Havalimanı'na 16.40’da geldi. Oktay ve Tatar’ı, havalimanında Meclis başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bazı bakanlar ve üst düzey yetkililer karşıladı. İki gün sürecek olan ziyaret kapsamında Oktay’ın, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çalışmaları ile yeni KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaret etmesi ve Başbakan Hamza Ersan Saner ile bir araya gelmesi planlanıyor. Oktay'ın ayrıca İskele ilçesine bağlı Yeni Erenköy ile Bafra köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek, ardından Kapalı Maraş'taki Bilal Ağa Mescidi'nde restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyecek. Tatar ile görüşecek olan Oktay, daha sonra "Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni" ile Lefkoşa Büyük Han'da düzenlenecek olan Gençlik Buluşmasına katılacak.

