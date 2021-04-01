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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Oktay'ın uçaktan inişi

Gesi 

-Karşılama detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Oktay'ı Ercan Havaalanında KKTC Başbakanı Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, milletvekilleri ve bürokratlar karşıladı. Oktay'ın ziyareti kapsamında Güvercinlik köyünde, 2021 yılı anlaşmasında kaynak ayrılarak yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde incelemelerde bulunması, ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüşmesi bekleniyor. Oktay'ın daha sonra Kapalı Maraş'a geçerek bu akşam ilk bölümü yayınlanacak "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katılması planlanıyor. Oktay’a ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş eşlik ediyor.
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