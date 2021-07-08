- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü



- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'deki temaslarını sürdürüyor. Oktay ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 16.20’de başlayan görüşmede Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu. (AB-CC-D)

