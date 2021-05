- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Vadili köyüne ziyaret

-Pakdemirli'nin konuşması

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin açılış töreninin ardından Vadili köyünü ziyaret ederek, bölge halkıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin Işık Görünme Töreni’nin ardından Vadili köyünü ziyaret etti. Oktay’a ziyaretinde KKTC Başbakanı Ersan Saner, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti. Burada Vadili, Akdoğan, İnönü, Paşaköy ve Beyarmudu Belediye Başkanları ve bölge halkıyla bir araya gelen Oktay, Türkiye’den gelen can suyunun Mesarya Ovası’na da ulaşacağını belirterek, böylelikle hem bölge topraklarının verimliliğinin hem de gelirin artacağını ifade etti.

"Topraklara can vermek önemli. Tüneli bitirdik hamdolsun. Şimdi orası artık Meserya ve Güzelyurt ovaları için can suyu demek. Oralardaki gelirin katbekat artması demek. Kıbrıs'ta tarım ve hayvancılığın ciddi bir sektör olarak dönüşmesi demek” diyen Oktay, KKTC’de tarım projelerinin devam edeceğini söyleyerek, gençlere de spor tesisi ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için de çalışmaların sürdüğünün müjdesini verdi. Bölgedeki havalimanını kısa sürede bitirmeyi ve 500 yataklı hastane projesini bu yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Oktay, “Bu yıl fiilen çalışmaya başlamak istiyoruz. Sağlık alanında da orada ciddi bir hareketlilik başlasın. Kısmet olursa Ercan Havalimanı'ndaki çalışmayı bitirelim, pandemi dönemini değerlendirmiş olalım. Dolayısıyla turizm ve hizmet sektörünü ayağa kaldıracak şekilde hazır olalım. Bütün bunları yaparken aslında tarım gelişecek ama elde ettiğimiz ürün fazlalığını sadece buğday olarak satmayalım. Aldığımız ürünü işleyelim, katma değer olsun. Buradaki insanımız da kazansın. Organize Sanayi Bölgesi diye bugüne kadar görülmeyen farklı bir yapıdan bahsediyoruz” dedi.

Vadili halkıyla tanışmanın ve ihtiyaçlarını dinlemenin önemini vurgulayan Oktay, “Hep birlikte inşallah çok daha güzel bir ülke oluşturacağız. Hedefimiz eşit egemen bir devlet olarak KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. “Su her zaman hayattır” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı konuşmada, “Su her zaman hayattır” diyerek, suyun önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri döneminde çok sayıda baraj yapıldığına işaret eden Pakdemirli, “Bozkır ve yeşilin buluşmasında mutlaka yeşil kazanmalı” dedi.

Geçitköy barajında şu anda yüzde 95 doluluk olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, “Mesarya’ya buradan gelecek suyla bölge kalkınacak, cennet adamız daha da cennet bir hale gelecek. Bunun için her türlü çabayı sarf edeceğiz” dedi.

“Ekonomik kalkınmamızın önünde kimse duramayacak” Başbakan Ersan Saner ise Anadolu’nun sağlıklı ve tertemiz sularının Geçitköy barajına dolduktan sonra tünelle Güzelyurt ve Mesarya Ovası’na ulaşacağını aktararak, kuru tarımla anılan ovadan daha verimli şekilde yararlanılabileceğini söyledi.



Saner, “Ekonomik kalkınmamızın önünde kimse duramayacak” dedi.

Vadilili Bağımsız Milletvekili Hasan Topal da KKTC’nin egemen bağımsız bir devlet olduğuna vurgu yaparak, bu yönde sonuna kadar üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti ve Fuat Oktay’a bir kitabını takdim etti. Sohbetin ardından Vadili Belediye Başkanı Adahan, Fuat Oktay'a çiçek takdim ederken, konuşmaların ardından bölge halkının sorunları dinlendi.