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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aşı oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aşı oldu

Fuat Oktay'ın gelişi

Koronavirüs Sağlık Çalışanları 

-Oktay'ın aşı olması
-Açıklamalarda bulunması

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı. Ankara Şehir Hastanesinde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, son derece rahat bir şekilde aşı olduğunu kaydetti.
Oktay, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. (ALİ-BC -
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