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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü 'Bayrak' mesajı ile kutladı

Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü 'Bayrak' mesajı ile kutladı

Demircinin demir dövmesi

Sosyal Medya Doğum Günü Dövme 

-Yaşlı kadının dikiş dikmesi ve detaylar
-Melikgazi Belediye Başkanının bayrağı teslim alması
-Türk bayrağının dalgalanması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Melikgazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş gününü 'bayrak' mesajı verilen kısa klip çekerek kutladı. Melikgazi Belediyesi tarafından hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu Necip Fazıl Kısakürek'e ait olan 'Zindandan Mehmede Mektup' şiirine yer verildi.
Demircinin demir dövdüğü, yaşlı bir kadının da Türk Bayrağı diktiği görüntülerde, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dikimi tamamlanan bayrağı öperek teslim alıyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, klipin sonunda, "Ömrünü bayrak ve ezan uğruna milletin yoluna adayan büyük lider. Sen ve senin yolunda giden yiğitler olduğu sürece şanlı bayrağımız dalgalanmaya devam edecektir" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Klip, 'sen bir devsin' hashtagı ile sosyal medyada paylaşıldı.
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