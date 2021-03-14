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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

fotograflar

( İSTANBUL - FOTO) İSTANBUL

Cenaze Osmanpaşa 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımında sona yaklaşılan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, burada yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne geçerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Erdoğan daha sonra Eyüpsultan Mezarlığındaki defin töreninin ardından yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. (SO-Y)
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