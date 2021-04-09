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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti

FOTOĞRAFLAR

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Dera Ambulans Uçak İspanya 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Vahdettin köşkünde Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Vahdettin köşkünde Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk Vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra Milli takım içinde ter dökecek. Dünyaca ünlü Voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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