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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii ve AKM’de inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii ve AKM’de inceleme yaptı

fotoğraflar

( İSTANBUL -FOTO) İSTANBUL


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) inceleme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnşaatı devam eden Taksim Camii’nde ve Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu. Çalışmaları inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı.
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