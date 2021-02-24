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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ Süreç ne ise, o süreç aynen işleyecektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ Süreç ne ise, o süreç aynen işleyecektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama

( ANKARA - ÇIKIŞ AÇIKLAMA) Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(HDP’li milletvekillerinin fezlekelerinin meclise gelmesi) Süreç ne ise, o süreç aynen işleyecektir” ANKARA

Fezleke Toplantı Müzakere Grup Toplantısı Basın Mensupları 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP’li milletvekillerinin fezlekelerinin meclise gelmesiyle ilgili olarak, “Süreç ne ise, o süreç aynen işleyecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. HDP’li milletvekillerinin fezlekelerinin meclise gelmesiyle ilgili sorulan bir soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süreç ne ise, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz bu konularla alakalı, meclise gelir, meclis komisyonlarını, müzakerelerini yapar. Ondan sonra da Genel Kurula gelir ve Genel Kurulda da hemen eller iner kalkar” ifadelerini kullandı. (MH-
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