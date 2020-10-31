Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şu an itibariyle 37 vefatımız, 885 yaralımız var”

-- Cumhurbaşkanının açıklamasından görüntü

-- Cumhurbaşkanı'nın binadan çıkışından görüntü



( İZMİR )- “35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25'i kurulmuş durumdadır”- “24 milyon lira şu ana kadar ödenek gönderdik, ihtiyaca göre valimizin koordinesiyle yapılacak taleple bunun sürekli devamı söz konusu"- “En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını sağlamış olacağız” İZMİR



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “şuan itibariyle 37 vefatımız var. 885 yaralımız var” dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz gibi dün İzmir Seferihisar ilçemizde 14.51 itibariyle merkez üssü Ege Denizi açıklarında 6.6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Ve bu deprem neticesinde şuan itibariyle 37 vefatımız var. 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 8 Yoğun bakım var. 3'ü ağır. Şuana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103. Bu süreci TBMM başkanımız olsun, Cumhurbaşkanı yardımcımız olsun, bakanlarımız bu süreci takip ediyor. Diyanet işleri, AFAD'ımız, Kızılay'ımız hep burada kurum olarak bulundular" dedi.

“Yetkililer süreci takip ediyor” Depremde tüm yetkililerin süreci yakında takip ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir Valimiz süreci benimle koordine etti. Belediye Başkanı da bu süreçte yer aldı. İzmir milletvekilimiz Binali Bey aynı şekilde süreci yakından takip etti. Tüm İzmir milletvekili arkadaşlarımız da süreci takip ettiler. Silahlı kuvvetler olarak Genelkurmay başkanımız yakından takip etti, Genelkurmay Başkanlığına ait 7 kargo uçağı burada görev yaptı. Bir diğer konu AFAD, Sakarya, Bursa, 3 MOBİL koordinasyon aracıyla burada görev ifa etti. 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25'i kurulmuş durumdadır. Bütün bunların yanında 24 milyon şuana kadar ödenek gönderdik. İhtiyaca göre valimizin koordinesiyle yapılacak taleple bunun sürekli devamı söz konusu" şeklinde konuştu.

“İnşaat çalışmaları en kısa zamanda başlayacak” Deprem bölgelerinde zarar gören vatandaşlarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rezerv temin alan temini çalışmalarıyla birlikte süratle enkaz kaldırma çalışmaları devam edecek. Bir taraftan da nerede rezerv alan var, burada çalışma yapıp Çevre Şehircilik Bakanlığımız burada süratle adım atacak. Elazığ Malatya deneyimini inşallah burada da değerlendireceğiz. En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını sağlamış olacağız. Ola ki vatandaşlarımız içerisinden kiralık bulan arkadaşlarımıza biz bizzat kira bedellerini ödemek kaydıyla oralara yerleşmesini sağlayacağız" dedi.

Okullar bir hafta tatil Deprem sebebiyle okulların bir hafta süreyle tatil olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların dışında elimizde konteynırlarımız var. Uygun yerlere yerleştirerek vatandaşlarımızın burada yaşamasını sağlamak için adımlar atabiliriz. Burada da hazırlıklarımız var tereddüdümüz söz konusu değil. Bu hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı, okulları bu hafta kapalı tutuyoruz. 1 hafta sonra ne olur derseniz artçı depremler gibi Milli Bakanımız uzatmak gerekirse uzatmak, devam edelim derse devam ederiz. Vatandaşlarımız öğrenci yurtlarında kalabiliriz derlerse vali koordinesinde, AFAD koordinesinde kendilerini burada misafir etme imkanımız var. 3 bin kadar çadırı AFAD ve Kızılay İzmir'e getirdi ve hazır halde. Bir kısım vatandaşlarımız buralarda kalıyorlar zaten. Dünyadan değişik ülkelerden bizleri arayan ülke liderleri var. Bazı ülke liderleriyle bizzat telefon görüşmem oldu. Bazılarından aldığımız telgraflar var" diye konuştu.





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