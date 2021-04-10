Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs esnafının sorunlarını dinledi

( İSTANBUL )- Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü’ne giderken yolda durup minibüs esnafıyla konuştu İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’ne giderken yolda durarak minibüs esnafının sorunlarını dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’ndeki görüşmelerini gerçekleştirmek üzere saat 12.00’de Kısıklı’daki evinden ayrıldı. Erdoğan, Sarıyer Tarabya’ya geldiğinde yolda bekleyen vatandaşları görünce aracını durdurarak onlarla konuştu. Erdoğan’ın dakikalarca derdini dinlediği kişilerin minibüs esnafı olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüs esnafıyla konuştuktan sonra oradan ayrılarak Huber Köşkü’ne geçti. Erdoğan’ın konuştuğu minibüs esnafı “Sorunlarımızı konuştuk. Cumhurbaşkanı söz verdi yardımcı olacağını söyledi.
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