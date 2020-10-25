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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

Yol boyu detaylar

( MALATYA ) MALATYA

Güzergah Açılış Töreni İl Kongresi 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi ve toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya’ya geldi. Malatya Erhaç Havaalanından itibaren yol güzergahında bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için uzun süre bekledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yol güzergahı boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla otobüsü durdurup sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

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