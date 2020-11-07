Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracıyla Kahramanmaraş-Göksun Yolu'nda seyahat etti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol üzerinde poz vermesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına binmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı ile yolda seyahat etmesiKAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş - Göksun Yolu Açılış Töreni'nin ardından Cumhurbaşkanlığı makam aracı ile yolda bir süre seyahat ettiler.
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