Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracıyla Kahramanmaraş-Göksun Yolu'nda seyahat etti (2)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol üzerinde poz vermesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına binmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı ile yolda seyahat etmesiKAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'nun kullandığı Cumhurbaşkanlığı aracı ile açılışı yapılan Edebiyat Yolu'nda kısa bir tur attı.
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