- Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa’da KKTC’li gençlerle bir araya geldi



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başkent Lefkoşa’da KKTC’li gençlerle bir araya geldi.Kurban Bayramı'nın birinci gününü de kapsayan iki günlük ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Erdoğan, ziyaretinin son günün de başkent Lefkoşa’da KKTC’li gençlerle bir araya geldi. Gençlerle yapılan buluşmaya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da katıldı.



