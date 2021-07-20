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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa’da KKTC’li gençlerle bir araya geldi
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa’da KKTC’li gençlerle bir araya geldi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa’da KKTC’li gençlerle bir araya geldi

Erdoğan'ın gençlerle buluşması

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Başkent 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başkent Lefkoşa’da KKTC’li gençlerle bir araya geldi.Kurban Bayramı'nın birinci gününü de kapsayan iki günlük ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.
Erdoğan, ziyaretinin son günün de başkent Lefkoşa’da KKTC’li gençlerle bir araya geldi. Gençlerle yapılan buluşmaya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da katıldı.

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