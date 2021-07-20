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- Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den ayrıldı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den ayrıldı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den ayrıldı

-Erdoğan’ın Ercan Havalimanındaki görüntüleri

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Başkent 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün süren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretini tamamlayarak Türkiye’ye dönmek üzere hareket etti. Kurban Bayramı'nın birinci gününü de kapsayan iki günlük ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.
İki gün boyunca önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ile Türkiye’ye dönmek üzere başkent Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı’ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC yöneticileri uğurladı.
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