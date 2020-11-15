- Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de resmi törenle karşılandı

-Yetkililerle selamlaşma



( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KKTC’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan havalimanında kendisini karşılayan heyetle selamlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyareti kapsamında Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret ettikten sonra Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit törenine katılacak. Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kapalı Maraş ve Hala Sultan Camii ziyaretinin ardından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. Basına kapalı yapılacak görüşmede Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.



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